55歲侯姓男子涉嫌在大台北地區販毒，新北市刑大3日兵分多路前往台北、新北地區帶回侯姓主嫌、李姓藥腳等5人到案，查獲槍毒等證物。（翻攝畫面）

新北警查緝毒品溯源 藥頭擁槍毒遭法辦

新北警查緝毒品溯源 藥頭擁槍毒遭法辦

55歲侯姓男子涉嫌在大台北地區販毒，新北市刑大獲報報請士林地檢署指揮偵辦，案經長達2個月跟監蒐証，3日兵分多路前往台北、新北地區帶回侯姓主嫌、李姓藥腳等5人到案，除搜出一級毒品海洛因115公克外，另查獲改造手槍1枝及子彈13顆，警訊後依法送辦。

據悉，侯嫌染有毒品惡習，年輕時因誤交損友染毒，因而多次遭逮入獄，人生精華大半時期均在牢獄渡過，出獄後曾想戒掉毒品重新做人，但仍禁不起毒友誘惑再次染毒，甚至鋌而走險販毒來支應毒品開銷。

新北市刑大獲報3日兵分多路前往台北、新北地區帶回侯姓主嫌、李姓藥腳等5人到案，訊後依違反《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》移送士林地檢署偵辦。

新北警局表示，毒品乃犯罪根源所在，經常衍生各種犯罪發生，甚而成為黑幫金源，新北刑大將持續掃蕩毒品犯罪，以還給民眾乾淨的環境，並呼籲大家千萬不要以身試毒，拿自己身體開玩笑，面對毒品誘惑時，想想家人及自己，勇敢說「不」，遠離毒害。

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