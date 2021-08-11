新北市三峽區民生街19巷民宅今凌晨發生火警，屋主一家3死4重傷，警消勘驗火災現場時發現，住宅僅有一顆安裝在客廳的住警器，所有房間冷氣全開、房門又關閉，一家人疑因未聽見聲響才導致意外發生。（蔡雯如翻攝）

新北市三峽區民生街19巷民宅今凌晨發生火警，屋主一家3死4重傷，警消勘驗火災現場時發現，住宅僅有一顆安裝在客廳的住警器，所有房間冷氣全開、房門又關閉，一家人疑因未聽見聲響才導致意外發生，若能在住宅多處安裝，即時驚醒，恐有獲救希望。

該處民宅客廳多有木頭裝潢，房間雖為水泥隔間，但房門也都是木頭材質，現場起火點疑似為客廳靈堂電線走火，導致周邊布幕等易燃物燃燒，塑膠浪板材質的天花板也遭火勢延燒，濃煙不斷，竄入屋內各房間。

從火災平面圖看，周姓女屋主與3位小孩睡在客廳右側房間，詹姓丈夫獨自睡在廚房左側的房間，而長期臥床的周女哥哥和外籍看護則睡在廚房右側房間，警消到場時全家人都睡在各自房間，未有掙扎跡象，推估為嗆傷昏迷、死亡。

警消指出，屋主全家人救出時身上未有燒燙傷痕跡，到場時住警器也有警報聲，但安裝位置僅在客廳，老舊房型內多安裝舊式窗型冷氣，聲音吵雜，根本沒聽見聲響，濃煙就直接竄入房內，一吸入就昏迷。

警消表示，老舊房屋常有電器火警，電線走火、插座燒焦等情況導火迅速，不建議只安裝一顆住警器，應該在臥室、客廳、廚房等多處安裝，若該起火災屋主有在臥室或鄰近處安裝，可能還能即時清醒；目前新北針對5樓以下之公寓、透天厝住宅，也有提供1顆住警器安裝補助。

由於火勢已蔓延至客廳、廚房主要出入口，消防人員透露，若屋主有即時清醒，應該立刻拿毛巾堵住門縫，避免濃煙竄入房內，再將房內窗戶打開通風，等待救援；若貿然將窗戶打開，空氣對流，恐導致濃煙迅速吸入屋內。