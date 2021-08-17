黃姓女網友在臉書發文說明整個經過（翻攝臉書／戴上容新北傳真）

黃姓女網友在臉書發文說明整個經過（翻攝臉書／戴上容新北傳真）

三重區一名菲律賓籍女看護16日下午下樓倒垃圾，遭警方無故盤查，女看護被奪走手機，還被銬在路邊椅子上，警員將人帶回派出所後，卻發現她是合法女移工，之後竟把她丟包在路邊；三重警方回應，謝警員有執法違失，已將他調職，全案依刑法妨害自由等罪嫌，將謝姓警員移請新北地檢署偵辦。

黃姓女網友在臉書發文表示，16日下午4時45分，女看護下樓倒垃圾身上未帶證件，站在路邊跟朋友講電話，謝姓警員上前對女看護吼叫，要求她拿出居留證，女看護急忙找手機的居留證照片，女看護友人電話那頭對警員用英文表示：「你不要吼她！」，警員奪走她的手機，將女看護當成逃逸外勞，將她銬在路邊7-11的椅子上。

文中指出，中興橋派出所謝姓警員呼叫支援，將女看護塞進警車內帶回派出所，更以腳鐐上銬，警員之後發現，女看護是合法的外籍勞工，連句道歉也沒有，將女看護丟包在路邊，但女看護人生地不熟，根本認不得現場的路，身上連計程車錢都沒有，靠自己摸索才順利回家。

文中表示，女看護一直擔心阿嬤發生意外，電話那頭友人替她拍下警方照片，該警員還拉下口罩，明顯違反防疫規定，黃女文中最後表示，希望大家幫忙找出這名惡質警員，並協助這位女看護告到底。

三重警分局回應，有關中興橋所謝姓員警於昨疑有執法過當一案，分局調查釐清案情，確認謝員確有執法違失，全案迅依刑法妨害自由等罪嫌，移請新北地檢署偵辦，另將謝警員調整職務至警備隊，另已向當事人說明原委致歉、取得諒解，並俟司法偵審結果從嚴追究相關人員責任，絕不寬貸。