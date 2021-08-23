新北市警方8月間在新莊區查獲重達上百公斤的走私月餅、熱狗、火腿腸及豬肉捲等7項越南肉製產品，經農委會查驗，肉品內有非洲豬瘟病毒，雖然所有貨物已在隔日銷毀，但新北地檢署立即組成專案小組搜查，發現越南籍鄧姓女子和阮姓女子，涉嫌走私相關肉製品，認為有逃亡之虞，且感染肉品恐已遍及全台，因此向法院聲押禁見2人獲准。

新北地檢主任檢察官黃彥琿、檢察官何國彬指揮新北市、雲林縣警方偵辦非洲豬瘟肉製品案件，發現現場有肉製品堆積如山，其中數箱含有越南肉製食品及香菸。現場查扣含肉月餅159個、熱狗19包、火腿腸6箱、荷葉包豬肉捲16公斤、牛肉乾5公斤、雞肉絲5公斤及小洋蔥15公斤，在防檢局抽樣送驗確定含有非洲豬瘟病毒後，在20日全數銷毀。

檢警調查發現，這些肉製品疑為越南籍鄧姓女子配發進口，鄧女坦言今年3月初被越南公司聘為台灣集貨地負責人，開始配發越南進口貨物，貨物流向皆為一般民眾，其中多為外籍新住民，她只負責配發分送，並不曉得貨品實際內容物為何，僅當一般貨物配送。

檢方表示，鄧女和其女兒阮女經複訊後，坦承涉犯懲治走私條例、菸酒管理法、動物傳染病防治條例、稅捐稽徵法等罪嫌，2人有滅證、勾串、逃亡或再犯之虞，案件肉製品在台客戶又遍及全台，為追查肉製品流向，維護豬農產業和國人健康，認為有羈押必要，因此聲請羈押禁見。

檢方呼籲，不法之人切勿心存僥倖，以身試法，對於此類犯罪之上、中、下游通路將全面展開追查，強力查緝，向上溯源、向下刨根。