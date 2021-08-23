新北市33歲邱姓男子與藍姓女子因車禍醫藥費賠償起糾紛，心生不滿，多次在藍女住處放煙火遭裁罰被稱為「煙火哥」，他另涉嫌製作藍女染新冠肺炎的假訊息傳單散布，並對尾隨藍女潑糞水、超車、逼車恐嚇。台北地檢署23日依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、加重誹謗、強制、恐嚇等罪起訴邱，並以邱為累犯，依法請求加重其刑。

檢警調查，藍女前年7月底與邱男在宜蘭發生車禍，雙方因醫藥費賠償談不攏起糾紛，邱心生不滿，自去年1月起以簡訊恐嚇藍女，及半夜至藍女住處附近放爆竹，已遭北檢起訴。台北地院今年3月依恐嚇危害安全罪判刑3個月，得易科罰金9萬元。

但邱男仍於今年5月17日凌晨，在新店開車四處散發傳單，傳單內容指藍女5月14日到醫院自費篩檢確診陽性反應，不配合醫院處置流程，施壓醫院不報衛生署，以居家自主隔離結案，隔天還現身新店區大賣場和速食店，在外面趴趴走，不顧他人死活，文末附上藍女地址個資。民眾發現向警方報案，警方拘提邱到案，北檢訊後聲押獲准，成為首件涉嫌散布疫情假訊息遭收押案例。

檢方另查出，邱在今年2月1日晚間，在新店見藍獨自行走，朝她潑糞水全身，並在藍女社區群組，留言「剛才有人掉進糞坑」，4月12日早上，邱見藍女兒子開車載她上班，即開車尾隨，沿途多次以超車、逼車，甚至開車到藍女兒子車旁叫囂，丟擲物品。檢方調查時，邱男坦承他就是想報復，想讓藍女丟臉。

至於邱男被另控多次半夜在藍女住處附近放爆竹煙火，涉嫌恐嚇，檢方則認為罪嫌不足，予不起訴處分。

但邱男多次放爆竹煙火行為，多次被新店警方依違反社會秩序維護法送辦，法官多次不罰，邱男因羈押期限屆滿，近日離開看守所後，又被控放爆竹煙火，但邱否認。警方近日將通知他說明。