新北中和管理員疑心肌梗塞 倒地頭部重創命危送醫 19:112021/08/05 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區南山路某社區管理員今（5日）下午4時許，疑似心肌梗塞發作，突然昏厥倒地頭部撞擊地面。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區南山路某社區管理員今（5日）下午4時許，疑似心肌梗塞發作，突然昏厥倒地頭部撞擊地面，警消獲報時管理員已無呼吸心跳，目前仍在醫院急救中。 據悉，管理員年約50多歲，警消到場時男子已無呼吸心跳，立即實施CPR急救，警方已連繫家屬進一步釐清。 國3竹田段2車暴雨中擦撞 21歲男「痛苦倒路邊」搶送醫 淡水身聲劇團團長車禍頭部重創 劇團網路集氣求奇蹟 #管理員 #警消 #無呼吸心跳 #倒地 #南山路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 施工挖破瓦斯管 台中五名中毒昏迷工人全恢復生命跡象 13:442021/08/04 社會 勇警中槍逮毒蟲 子彈擦過險穿心 04:102021/08/04 社會新聞 簽賭糾紛約談判 男遭悶死丟摩鐵 04:102021/08/04 社會新聞 台中重大工安意外 5名工人涵洞施工中毒無生命跡象 11:532021/08/04 社會 議員關心外送員 中市府：研商外送平台業者管理自治條例 19:362021/08/04 生活 施工挖斷瓦斯管 5工人中毒命危 04:102021/08/05 社會新聞 源自 WRC、內燃機跑車最後的浪漫，Toyota GR Yaris試駕 11:042021/08/05 汽車情報-新車試駕 開挖瓦斯管線氣體外洩 5工人昏迷涵洞內 將查防護標配 16:102021/08/04 社會 包商談判被擄 停紅燈跳車驚險脫困 04:102021/08/05 地方新聞 永慶房產三品牌桃竹苗區交出亮眼成績 上半年單店平均業績破1700萬元 17:442021/08/05 財經 市議員要求提高選手培訓金研擬「台中版黃金計畫」 運動局回應了 13:332021/08/05 政治 社會熱門新聞 新竹浪浪遭鐵捲門壓平下半身 掙扎哭喊1小時氣絕死亡 - 社會 43歲人夫軟竿14年不願治療 反怪妻「背對睡覺」不給啪 - 社會 歷任台北市長拿街友都沒轍 老里長狂轟：他們就是懶惰 - 社會 伴娘戳破新郎謊言 反遭罵「妳男友軟才3分鐘」鬧上法院 - 社會 又是恐怖內輪差奪命 女騎士遭聯結車捲入卡車底 當場慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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