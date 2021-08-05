新北市中和區南山路某社區管理員今（5日）下午4時許，疑似心肌梗塞發作，突然昏厥倒地頭部撞擊地面，警消獲報時管理員已無呼吸心跳，目前仍在醫院急救中。

據悉，管理員年約50多歲，警消到場時男子已無呼吸心跳，立即實施CPR急救，警方已連繫家屬進一步釐清。