台中市林姓女子今天駕駛自小客車，在行經大里區文心南路段，疑因連日大雨造成道路基掏空，導致車輛行經時突然塌陷約1公尺深，讓整輛車半截卡在洞內，事故造成林女多處受傷，所幸經送醫後無生命危險。台中市長盧秀燕稍早4點多，也趕赴醫院探視，親自跟傷者鞠躬致歉，並強調定會追查原因，若有相關人員失職，會依法追究責任。

對於台中路面出現坑洞，盧秀燕今(11日)在臉書PO出探視照片，她提出4點指示，「查明原因」、「追究失職」、「進行路檢」、「賠償損失」。盧秀燕表示，下午在文心南路上出現坑洞，有台轎車行駛該路段閃避不及掉入洞中，駕駛送醫診治，秀燕立即前往探視，親自跟傷者鞠躬致歉，表達我們會追查原因，對此事我們一定查明，若有失職，依法追究責任，並全力處理後續賠償事宜。

盧秀燕強調，事故造成車主有些擦傷，她非常感謝醫護人員悉心照護，她向車主表明歉意後，也感謝車主的諒解。意外發生，就是要找出原因、解決問題、避免再次發生，我們會沿線做路檢，市民的安全，我們責無旁貸。

台中市議員黃建豪留言表示，「一定要找出原因究責，也希望受傷民眾早日康復」、國民黨議員陳重文則是留言稱讚，「盧市長勇於道歉，不像某care一樣，責任推前朝，讚！」。