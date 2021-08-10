刑事局偵查第一大隊二隊隊長吳漢中，涉嫌於2017年任職台北市刑大期間，2度將偵辦中毒品案件嫌疑人資料、偵查報告內容以LINE外洩給1名與警界關係深厚的友人。台北地檢署今年3月間指揮調查局北機站、刑事局搜索、約談吳到案，吳坦承洩密，供稱是為了與該名民間友人打好關係，希望幫他「喬位子」，日後有助他在警界升遷，訊後吳獲10萬元交保。北檢因吳認罪，10日給予吳緩起訴處分，要求吳繳付處分金至公庫，並接受法治教育。

檢調指出，吳漢中涉嫌於2017年間擔任台北市刑大專員，知悉2017年11月北檢指揮北市刑大等司法警察分別查獲2件運輸二級、四級毒品案件，卻2度將毒品案偵查報告外洩給友人。

檢調指出，吳員明知偵辦中案件，應堅守偵查不公開原則，竟於取得偵查報告後，2次透過LINE通訊軟體，將偵查報告外洩給友人，報告內容包含犯罪嫌疑人之年籍資料等個人資訊、案件緣起、查緝單位、查獲毒品時間、地點及數量、查獲經過、後續溯源之偵查計畫，涉嫌洩漏偵查中應祕密事項，涉嫌《刑法》洩漏國防以外祕密罪。

檢調今年3月間在刑事局人員陪同下，搜索吳員刑事局辦公室位置，搜索其辦公桌與電腦，另赴吳員住處搜索，檢調帶吳員回北機站訊問。此外檢調以證人身分約談吳員洩密的友人說明，比對2人說詞，釐清案情。

吳員從基層做起，曾任北市警北投分局偵查隊長，去年11月底才調任刑事局二線三星隊長職務。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！