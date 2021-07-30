台南市警六分局將在易發生酒駕肇事的時段及路段規畫實施口袋式路檢。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

疫情警戒調降為2級的第1個周末，台南市警六分局於30、31日連續2天，特別規畫防制危險駕車及取締酒駕專案勤務，將在8處聯外道路設點攔截，全力防堵治安死角及影響交通危害行為，讓「治安、交通不解封」。

警六分局表示，此次防制危駕專案勤務的執法重點，將在與高雄市湖內警分局交界的「二仁溪橋頭」等8處聯外道路設置攔截圍捕點，並與鄰近的第一、第二、第四、歸仁警分局及湖內警分局落實「區域聯防」機制，加強橫向聯繫溝通，全面性防制危駕及取締青少年無照違規騎乘機車。

另外，警六分局還將在南區中華西路、健康路及金華路等易發生酒駕肇事的時段及路段，規畫實施口袋式路檢，以及強化機動巡邏攔檢，並針對行徑異常有明顯酒駕徵兆的車輛，加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率。

警六分局長陳錦文表示，危險駕車及酒後駕車是道路上的隱形殺手，讓許多家庭頓時面臨親人死別的人生至痛，為杜絕危駕及酒駕歪風，將持續規畫專案勤務執行取締，並要求日常巡邏警力加強攔檢盤查蒐證，讓防制危駕、取締酒駕及改裝噪音車輛成為常態性勤務，以保障民眾的交通安全。

同時，警方也呼籲市民，在餐敘宴飲酒酣耳熱之際，不忘提醒友人千萬不要「酒後開車」，並相互告知多加利用「大眾運輸工具」、「指定駕駛」及「搭乘計程車」等服務，成為「酒駕零容忍」的一份子。

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