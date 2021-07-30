疫情警戒調降為2級的第1個周末，台南市警六分局於30、31日連續2天，特別規畫防制危險駕車及取締酒駕專案勤務，將在8處聯外道路設點攔截，全力防堵治安死角及影響交通危害行為，讓「治安、交通不解封」。
警六分局表示，此次防制危駕專案勤務的執法重點，將在與高雄市湖內警分局交界的「二仁溪橋頭」等8處聯外道路設置攔截圍捕點，並與鄰近的第一、第二、第四、歸仁警分局及湖內警分局落實「區域聯防」機制，加強橫向聯繫溝通，全面性防制危駕及取締青少年無照違規騎乘機車。
另外，警六分局還將在南區中華西路、健康路及金華路等易發生酒駕肇事的時段及路段，規畫實施口袋式路檢，以及強化機動巡邏攔檢，並針對行徑異常有明顯酒駕徵兆的車輛，加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率。
警六分局長陳錦文表示，危險駕車及酒後駕車是道路上的隱形殺手，讓許多家庭頓時面臨親人死別的人生至痛，為杜絕危駕及酒駕歪風，將持續規畫專案勤務執行取締，並要求日常巡邏警力加強攔檢盤查蒐證，讓防制危駕、取締酒駕及改裝噪音車輛成為常態性勤務，以保障民眾的交通安全。
同時，警方也呼籲市民，在餐敘宴飲酒酣耳熱之際，不忘提醒友人千萬不要「酒後開車」，並相互告知多加利用「大眾運輸工具」、「指定駕駛」及「搭乘計程車」等服務，成為「酒駕零容忍」的一份子。
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