台灣羽球天后戴資穎今(30日)在東京奧運8強賽中，對手宿敵兼好友的泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），雖然過程中她一度陷入苦戰，最後仍以一股拚勁擊敗對手拿下4強賽門票，也讓氣力用盡的依瑟儂淚灑球場，哭倒在教練懷中這一幕更是令台灣網友看了心疼不捨，大讚戴資穎與依瑟儂對決根本是神仙打架的精采比賽。

泰國好手依瑟儂與戴資穎不僅是好友，兩人共通點也多多，不僅在自己國家都有天才少女的稱號，兩人過去在奧運也都沒打進4強過，實力相當的兩人在8強賽正面對決，格外引人關注。

堪稱是神仙打架的這場對決，最終就在依瑟儂吞敗的不甘淚水下落幕，而她哭倒在教練懷中的這一幕，更是引發PTT網友熱烈討論，「不哭不哭」、「打得很精采了」、「依瑟儂是可敬的對手」、「她打到後面，看的出來已經體力不濟了」、「好可惜，超喜歡這位正妹」、「不要傷心，能跟奧運金牌打得難分難捨很強了」。

另外，男星黃鐙輝也發文狂賀戴資穎闖入4強賽，還透露在這場比賽中看到運動員間的有愛一幕，「我有看到一顆球戴戴救球倒地，對方好有禮貌的過來關心的感覺，讓我覺得很溫暖。」所以雖然戴資穎贏球他很開心，但看到依瑟儂哭了，他也跟著哭了，大讚依瑟儂是一位令人尊敬的對手。戴資穎接下來的奪金之路。將面對印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu），以及另2名晉級4強的中國大陸何冰嬌和陳雨菲。