江蘇南京爆發本土新冠疫情，且蔓延到多個省市均出現關聯病例。南京市正開展第三輪全員核酸檢測，當地在昨天（30）日下午正式投用6組共18個半弧狀的「獵鷹號」氣膜實驗室，對源源不斷送來的咽拭子樣本進行檢測，通宵運轉日均檢測量可達180萬人份。

自上週六（24）日起，氣膜實驗室的設備從廣東廣州市、湖南長沙市分別運送至南京青奧體育館，並於周日（25）日凌晨開始搭建，於翌日開始陸續投用。為應對今次南京爆發的疫情，氣膜實驗室配備了PCR擴增儀、自動開蓋加樣機、全自動核酸提取等超過400套檢測相關設備，進一步提升檢測效率，每人平均可處理1500多份樣本。

據負責人介紹，獵鷹號氣膜實驗室曾在廣東爆發疫情時使用，當時的經驗已形成一套SOP，為這次搭建節省了3天時間。雖然檢測隊員大部分都是「95後」的年輕人，但大部分均參加過湖北武漢、廣州、北京等地防疫工作。

根據後續各地篩查需求，相信實驗室可快速前往現場搭建，提高檢測能力，快速地到抗疫前線進行及時檢測。