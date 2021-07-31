1輛載有全家4口的黑色休旅車，今天上午9點多，在台東市台11線知本路段，疑似疲勞駕駛，直接撞上路樹，車體嚴重變形，4人受困車內 ，台東消防局趕往搶救，破壞車體後救出，其中3歲小女孩傷勢嚴重，意識昏迷，另2大1小輕傷，均送醫急救。

花東海岸公路台東知本路段174公里，舊聖母農莊前的大轉變處，發生自撞車禍，1輛黑色休旅車，疑似駕駛疲勞駕駛直接衝撞路旁路樹，車頭嚴重變形。跟在後方的車輛黃姓駕駛立即下車嘗試開車門救人，但打不開，其它後方車輛多人加入救援。

台東消防局據報，趕緊派知本分隊消防車就近趕到現場，以器材切割破壞車體，將2大2小的一家4口救出。後座的3歲小女孩被救出時，已呈昏迷狀態，另名9歲小女孩則相當痛苦，副駕駛座上的婦女流血，駕駛座的男子則大腿骨折，分別送往馬偕及基督教醫院急救。

1車4人是台東一家人，目擊者說，車子一閃就撞上了，毫無煞車，趕緊上前協助，駕駛的41歲男子表示有疲勞，確實肇事原因還有待警方進一步調查。