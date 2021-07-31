全台疫苗存量不足，部分地方政府紛紛宣布暫停施打，衛福部長陳時中日前則回應，「本來量應該接得上來，但看起來大家施打速度都非常快」，引起輿論譁然，藍營更砲轟陳時中「怎麼好意思」。至於疫苗停打，誰該負責，根據一份網路民調顯示，絕大多數網友認為這是中央政府的問題。

網路媒體《NOWnews》以「多縣市因疫苗不足即將停打，您覺得是地方還是中央的問題？」為題，發起網路投票，投票時間為7月30日至8月2日，截止31日晚間8點30分，結果顯示，參與投票的網友當中，有92.64%認為是中央的問題，有7.36%則認為是地方的問題。

認為問題出在中央政府的網友表示，「中央政府態度傲慢，不謙卑，常常言論前後不一，感覺在呼攏百姓，人民生命安全不當一回事，處理事情常常沒有科學根據」、「我的要求很簡單，我要打疫苗」、「之前還說疫苗足够，現在呢」、「當然是中央，沒子彈叫人拿空槍打仗」。

認為問題出在地方政府的網友則說，「不造冊有來排隊就打是把其他人當塑膠喔」、「沒預約也可施打？」、「世界疫苗廠單都趕不出來，這哪能算是中央或地方的錯，你要從根源找錯啊」、「因為各縣市分配嚴重不公平，有些縣市偷跑嚴重，對乖乖牌市民非常不公平」。

此外，針對國內疫苗短缺，不少民眾關心第五輪疫苗是否會延期？陳時中則表示，有多少疫苗我們就會打，當然數量可能少，不會延遲。