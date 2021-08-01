大便哥出沒！找住家門口連拉2次 拿水管沖洗褲子整片濕（取自臉書「爆料公社公開版」）

1名網友爆料住家遭陌生男子公然排便在門口，監視器畫面中1名男子先是左顧右盼確認無人後，就公然脫下褲子排便，之後疑似還用住家的水管直接沖洗，而且不到1分鐘男子又再度回到原處排便，褲子上還能清楚見到整片濕掉痕跡；其他網友則怒批「這不是狗的行為？」「新型態屎尿犯罪集團」。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」張貼2則影片，影片中1名男子與2名友人在一處民宅的門口徘徊，男子疑似跟友人說了幾句話，2名友人就趕緊離開現場留下男子，男子之後四處張望，確認附近沒人後，竟然開始脫下褲子排泄，之後還用住戶的水管沖洗，期間他發現有人走動，趕緊起身躲在車後，後來才發現是友人，並繼續如廁。

1名網友爆料住家遭陌生男子公然排便在門口，監視器畫面中1名男子先是左顧右盼確認無人後，就公然脫下褲子排便。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

離譜的是，該男子不到1分鐘又再度回到原地再1次排泄；另1則影片中，疑似同1名男走到住戶種植的盆栽旁排尿，同樣遭監視器拍完身影；住戶之後將2段監視器PO網怒批，「門口尿尿、大便、偷用水，重點又不關水，也不帶口罩，會不會太離譜。」

許多網友則留言罵道，「跪求臉部無遮擋版本，好想看看到底有不要臉」、「這不是狗的行為？」「寄給環保局檢舉」、「是不是沒擦而直接用水管沖，後面褲子整個濕掉」、「新型態的屎尿犯罪集團」、「沒辦法啊，人不做要做動物」、「這感覺是故意的吧？惹到人家？」