視訊會議軟體公司Zoom Video Communications同意支付8500萬美元並強化其安全措施，就一項侵犯用戶隱私權的集體訴訟案達成和解。

本案指控Zoom將用戶個資提供給臉書、谷歌和LinkedIn，且未能防範駭客以「Zoom轟炸」（Zoombombing）行為入侵Zoom的視訊會議。

這份上周六下午提交的初步和解協議，仍需要美國加州聖何西地方法官Lucy Koh批准。

這起集體訴訟案中的用戶將獲得其主要訂閱服務15%或25美元的退款，採用金額以較高者計；其他人最多可獲得15美元補償金。

Zoom亦同意採用安全措施，包括在會議主持人或其他參與者於會議中使用第三方應用程式時提醒用戶，並為員工提供隱私和數據處理方面的專門培訓課程。

Zoom在同意和解時，仍然否認公司從事不當行為。該公司周日發表聲明指出，用戶的隱私和安全是Zoom的首要之務，我們非常重視用戶對我們投以的信任。

在達成和解案之前，聖何西地方法官Lucy Koh在3月11日做出判決，同意本案原告提出一些以合約為基礎的索賠條件。

儘管Zoom從集體訴訟案的成員收取約13億美元的Zoom Meetings訂閱費，但基於訴訟風險，原告律師認為8500萬美元是合理的和解金額。律師團並打算尋求高達2125萬美元的訴訟費用。

「Zoom轟炸」是指會議外的人劫持Zoom會議，並播放色情、種族主義等令人不安的內容。聖何西地方法官Lucy Koh表示，根據《聯邦通信規範法》第230條，Zoom「幾乎」對Zoomombing免疫。該法案旨在保護線上平台免於為用戶內容負責。

新冠疫情掀起居家上班的生活模式，Zoom的客戶群快速成長為原來的6倍之多。截至2021年4月，該公司擁有49.7萬名客戶，遠超出2020年1月的81,900名。惟該公司表示，隨著越來越多人接種疫苗，並重返辦公室或學校，Zoom的用戶增長可能放緩或下滑。