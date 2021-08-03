宣布參選國民黨主席的前主席朱立倫今天表示，去年未出來競選黨魁，是希望不同世代有機會出來承擔，但這一年半來，很多支持者與黨員同志，都希望國民黨更好，媒體追問，江啟臣這一年來表現不佳，朱直言，若這一年半大家都很滿意，他也不必出來。

朱立倫說，去年江啟臣補選上國民黨主席時，他非常高興，希望新生代能好好做，改革國民黨，但這一年半來，他必須要說，很多支持者、黨員同志，都希望國民黨更強更好，盼改變現狀，未來贏得2022選舉，面對這樣的困境，他責無旁貸，必須站出來一起努力讓國民黨更強。

朱立倫透露，接下來會走訪地方，對於黨務改革、重大政見、如何跟國際連結、兩岸關係，會逐一跟大家報告，今天就是希望一起來努力。未來首站將從「從政家鄉」桃園出發，一路往南，希望最後一起勝選。

被問到若當選是否繼續推動公投，朱立倫表示，年底公投是民眾意志的展現，尤其這段期間民進黨所有錯誤倒行逆施，相信這是民眾對蔡政府、蘇內閣的決定性投票，將全力以赴讓每個公投都要過。

談到宣布參選前和中廣董事長趙少康的談話，朱立倫說，他和趙少康都很憂心，希望能改變國民黨，讓國民黨更具戰鬥力，也提出未來要用現代科技力量，快速組建國民黨的組織，將用LINE群組擴大基層聯繫。