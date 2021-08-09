國民黨黨主席選舉，將於9月25日登場，前立委蔡正元呼籲，期盼這次選舉，要做到君子之爭！

國民黨中常會7月28日重啟黨主席、黨代表選舉程序，並通過選舉作業時程，確定在8月12、13日開放參選人領表，16、17日受理登記，9月25日正式投票，選舉結果9月29日報中常會通過。

前彰化縣長卓伯源沉寂6年，於7月11日宣布要參選國民黨主席，並強調絕對專職，不參選2024年總統、立委選舉。國民黨前主席朱立倫8月2日早上10 時10分將透過臉書，發表參選宣言目前宣布參加競選黨主席。另外，國民黨現任主席、立委江啟臣也欲尋求連任，8月3日接受廣播節目專訪時重申自己2024絕對不會參選總統，會公正無私地提名優秀候選人，當一個造王者。

前國民黨立委蔡正元今（9）日在臉書表示，國民黨自2016年總統敗選後，當國民黨主席就要沿門托缽，只有苦勞、沒有功勞，誰要當這個苦差事，都值得黨員高度尊重和敬意。

蔡正元認為，最重要的事，每一個黨主席候選人務必是君子之爭，不只自己要有君子風度，更要約束下屬或幫手，不要出格越規、胡亂放話，甚或胡作非為。

蔡正元有提起2005年馬英九和王金平競爭黨主席大位，即使有2008年勝選的喜悅，都修復不了深刻的傷痕，當傷勢再度發作時，國民黨只能送入加護病房，馬王最後都沒有贏家。

因此蔡正元呼籲，期盼2021年國民黨主席選舉，要做到君子之爭！