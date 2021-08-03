國民黨前主席朱立倫宣布參選國民黨主席，國民黨內開始起了競爭氛圍。國民黨主席江啟臣也欲尋求連任，今接受廣播節目專訪時重申自己2024絕對不會參選總統，會公正無私地提名優秀候選人，當一個造王者。

由於新任黨主席將負責操盤國民黨2022以及2024選舉與提名，責任重大。江啟臣表示，2024讓國民黨重返執政，比什麼都重要，目前也很多適合人選想角逐，有些也已經表態，那作為黨主席，2024的工作勢必是要做好平衡，讓這些人能在黨的平台能出線，黨中央要公平公正，避免提名引發爭議。

至於朱立倫是不是可能自己去參選2024年總統大選？江啟臣說他不清楚朱立倫個人有沒有要參選，他不適合評論。

至於2022地方選舉，江啟臣也喊出「北部要光復，中部要鞏固，南部要深耕」，他也對目前宜花東三位女縣長的執政有信心，沒意外的話應該都能順利連任。因此國民黨除了保住現有14縣市的執政，應該還可以再贏下更多縣市。

不過江啟臣也強調，縣市執政這幾年也遇到很多遭中央掣肘的狀況，因此2022要謹慎勝選之外，2024取回執政權仍是最重要的，國民黨能掌握中央資源，才是對地方政府最大的幫助，這幾年民進黨在中央執政，讓藍營縣市長在艱困環境下執政。

江啟臣也表示，若他順利連任，相關的選務對策小組是一定會成立的。他也指出，現在選民心態都傾向自動平衡，若國民黨2022再取得大勝，也千萬不能鬆懈重蹈2018、2020的覆轍，選民對於政黨政治人物表現太傲慢自大，下次選舉就會用選票反應出來，所以千萬要謹慎。

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