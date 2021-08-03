全國在經歷2個多月的三級警戒後，終於迎來逐步解封的新常態生活，宅經濟促使線上購物的需求大增，互動資通指出，受惠於零接觸商機爆發，旗下企業簡訊品牌EVERY8D，第2季發送量相較於第1季成長顯著，其中因線上購物激增的OTP認證簡訊成長最為明顯，預計下半年還會持續上升。

根據經濟部統計，今年第2季零售業網路銷售額年增33.7％，創下歷年單季新高，顯示疫情期間各大電商、外送平台、線上學習課程、串流影音平台等商機爆發。互動資通董事長郭承翔指出，去年疫情開始後，台灣有近一半的人開始嘗試網路購物、線上外送及到店取貨等，5月啟動的三級警戒更加速大眾消費生活結構性的改變，實體商店紛紛搶攻線上商機，使得簡訊業務激增，EVERY8D第2季發送量創新高。而在電商與外送的帶動下，利用簡訊與消費者確認下單、宅配及收貨等的「OTP認證簡訊」成長最為明顯，不但能確保交易、減少不必要糾紛，不少客戶表示還因此提升了服務滿意度，互動資通認為此類簡訊服務需求與應用將會持續擴大及看漲。

郭承翔表示，自去年疫情起，EVERY8D團隊不斷關注國內外消費型態變化與行銷需求，為滿足快速成長的簡訊發送量，提早將軟硬體設備升級，強化發送效能及簡訊狀態值的更新速度，更把對國內外行銷動態結合多年累積的數據，分析出2021年簡訊行銷趨勢及應用發展，希望讓更多企業了解，在疫情艱困之際可善用簡訊成為非實體接觸客戶的一項利器。