年約50歲男性機車騎士今日下午2時許，不明原因誤闖國道1號，行經三重段南下29.6k時，撞倒工程人員，工程人員意識不清、倒地不起，警消人員已到場處理，將工程人員送往輔大醫院救治，詳細事發經過仍待釐清。

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