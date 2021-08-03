機車騎士誤闖國道1三重段 1施工工人遭撞昏迷 15:302021/08/03 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車騎士誤闖國道1三重段，1施工工人遭撞昏迷。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年約50歲男性機車騎士今日下午2時許，不明原因誤闖國道1號，行經三重段南下29.6k時，撞倒工程人員，工程人員意識不清、倒地不起，警消人員已到場處理，將工程人員送往輔大醫院救治，詳細事發經過仍待釐清。 7旬老夫妻機車雙載就醫 途中遭撞雙殞命 桃園護國宮創宮廟先例引進防疫門 全方位防疫 #工程人員 #機車騎士 #誤闖 #撞倒 #倒地不起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開車違規迴轉遭警攔 男怒譙「你他媽的」1字罰1萬 13:562021/08/01 社會 彰化家暴男酒後開車撞妻 她遭擊飛跪地痛哭：拜託救我 10:302021/07/31 社會 半夜與尪吵架躲防風林 警苦尋1小時 04:102021/08/01 地方新聞 聯結車8噸鋼捲突滾落暴衝待轉區 騎士「盜壘逃生」撿回一命 11:522021/07/31 社會 流浪貓闖洋基球場 飛毛腿狠甩7壯男 全場嗨翻：MVP 17:152021/08/03 萌寵 台64線砂石車撞轎車橫卡道路 1女受傷送醫 12:412021/08/01 社會 拓寬福德一路177巷卡關 新北桃園再溝通 04:102021/08/03 地方新聞 騎士闖紅燈遭計程車撞傷 自己有過失要負一半責任 13:152021/08/03 社會 替代道路拓寬地主喬不攏 新北桃園再溝通 16:482021/08/02 生活 勇警中槍影片曝光 血流不止仍制服毒販喘坐路邊待救 11:112021/08/03 社會 穿山甲台中逛大街 還跑給警察追 08:582021/08/01 寶島 社會熱門新聞 30歲OL相親3年仍小姑獨處 擇偶5條件曝光慘遭酸爆 - 社會 超萌野生小白猴現蹤！山友：千萬別說出拍攝地點 - 社會 街頭遇「馮迪索」隔窗對望 高雄駕駛呆住：找我尬車嗎？ - 社會 網路簽賭釀殺機 27歲男遭悶死棄屍汽旅 - 社會 「國民女友」脫罩跳霧社水庫戲水 公務員一旁「悠閒抽菸」挨轟 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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