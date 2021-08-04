雙北及宜蘭昨(3日)起開放餐廳內用，多家餐廳也祭出優惠活動，像是王品集團推出「龍蝦尋人」活動、乾杯集團有專屬父親節、七夕情人節的限定套餐、陽光皇后也有「壽星幾歲送幾隻炸雞翅」活動。

王品牛排「龍蝦尋人」活動。（圖／翻攝自王品牛排）

其中王品集團在今年4月推出母親節尋人的活動，訊息曝光後瞬間成為社群的熱門話題，可惜遇上警戒升級、活動被迫中止。這次父親節再次推出活動：8/31前，凡爸爸姓名中有「俊」、「傑」、「家」、「宇」4個字，至王品牛排消費套餐，姓名相同1個字、送「法式焗烤龍蝦」半隻，若相符2個字、就送一整隻！

乾杯集團「父親節.七夕」限定活動。（圖／翻攝自老乾杯官網）

乾杯集團旗下的知名燒肉品牌乾杯、老乾杯、和牛47，為了迎接父親節、七夕情人節，即日起至8月15日止，推出限定優惠套餐的活動。

陽光皇后「壽星幾歲就送幾隻炸雞翅」活動。（圖／翻攝自陽光皇后臉書）

千葉集團的陽光皇后台式義廚料理，前陣子因「雞佛披薩」大受矚目，日前也推出優惠活動，凡5到8月當月壽星，外帶消費滿1500元即可兌換一份壽星雞翅，取餐時出示身分證件查核，壽星幾歲就送幾隻炸雞翅！因應門市所在地區開放內用也有新活動，即日起至疫情趨緩為止，2人同行消費滿888元，免費送6吋「巨型雞佛披薩」或「雪場蟹雞佛披薩」。