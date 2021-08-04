大陸市場監管總局昨（4日）宣布，將對經銷商哄抬車用晶片價格的行為進行調查，並持續關注晶片市場的價格變化，造成相關族群股價重挫，市值達千億人民幣的兆易創新更被打入跌停，針對當局大動作調查炒作行為的舉動，有分析師認為，對整體產業是一件好事，且針對經銷商的調查並不會影響晶片廠的運作，反而能疏通下游通路，讓環境更健康。這也讓被錯殺的晶片製造族群股價翻紅，早盤出現1至3%的漲幅。

新浪財經報導，在供需嚴重失衡的狀況下，全球晶片缺貨狀況從晶圓代工、封測一路蔓延至所有會使用到半導體的產業鏈，包括手機、汽車、電腦及消費性電子等產品，其中車用晶片的狀況最為嚴重，許多汽車廠甚至被迫停產。

在此背景下，各類晶片的價格水漲船高，進而出現大量囤貨、哄抬價格或串通漲價的狀況，且部分經銷商的炒作行為已加劇價格飆漲，迫使當局出手管制。

對此，信達證券電子產業首席分析師方競表示，「監管總局宣布對涉嫌哄抬價格的車用晶片經銷商進行調查，引發汽車半導體產業的波動，但這個舉動其實是一件好事，有部分經銷商惡意囤貨，打壓下游廠商，引發整體產業的不滿，這次調查可以幫助產業有更健全的發展。」

至於此次調查對汽車產業的影響，方競說：「經銷商炒作的利潤並不會分給原廠，所以打擊中間廠商並不會對原廠產生影響，反而可以整理下流通路，事實上，在官方出手前，很多優秀原廠已經開始打擊哄抬行為。」

官方展開調查的舉動獲得產業鏈支持，不具名的半導體廠負責人則說：「由於炒作晶片賺錢的效率很高，導致很多貿易或物流產業的人都開始哄抬晶片價格，現在已經成為一種生意，目前車用晶片的價格已上漲8至10倍，讓各廠商的成本壓力都相當大。」

昨被錯殺的車用晶片製造族群，今（4日）翻紅，截至上午10點左右，兆易創新、士蘭微、富滿電子等分別出現1至3%漲幅，華微潤電子、中芯國際等也都上漲逾2%。