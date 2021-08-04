根據《21世紀經濟報導》指出，騰訊旗下的遊戲《王者榮耀》4日進行健康系統升級，從遊戲時長、遊戲消費以及遊客模式等方面，進一步加大了針對未成年用戶的保護力度。包含限制未成年用戶每日晚上10點到隔天早上8點禁玩，國家法定節假日每日限玩2小時，其他時間每日限玩1小時。

在遊戲消費上，未滿12周歲的用戶無法進行遊戲充值；12周歲（含）以上未滿16周歲的用戶，單次充值上限50元（人民幣，下同），每月充值上限200元；16周歲（含）以上未成年用戶，單次充值上限100元，每月充值上限400元。

此外，針對遊客模式，《王者榮耀》規定在iOS遊客體驗模式下，同一台硬體設備15天內累計遊戲時長不超過1小時，且無法進行充值。

《王者榮耀》發佈的公告顯示，上述規則將從2021年8月4日開始陸續生效。8月3日，騰訊宣佈將逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的7條新措施，而《王者榮耀》將作為試點。