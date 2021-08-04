包商積欠工程款不付 持刀砍傷下游廠商還押上車（警方提供）

高雄市3日發生一起討工程款的暴力衝突，林園分局3日晚間接獲通報，稱有民眾遭毆傷，據了解，案件起因為劉姓包商積欠吳姓下游廠商70萬餘元工程款，吳男在談判過程中遭到劉男等人持刀、棍棒毆傷。警方於4日上午11時火速逮回劉姓主嫌與3名共犯，共4人到案，案發事由待釐清。

高雄市政府警察局林園分局中庄派出所3日晚間10時37分接獲報案，報案人稱其老闆遭人毆傷，目前在醫院急診，林園分局獲報後隨即成立專案小組緝凶。

經了解，劉姓包商委由吳姓下游廠商承辦河道整地工程，但劉男積欠吳男逾70萬元工程款，3日晚間9時許雙方人馬相約於高屏大橋下談判，吳男則帶著2名員工赴約。

劉姓男子押走吳男的作案車輛。（警方提供）

孰料，吳男等人才剛下車就遭到劉男等人埋伏攻擊，對方持刀、球棒以及空氣槍，朝吳男一陣亂毆，並持刀抵住吳男腹部使其就範，強壓上車至東港鎮大鵬灣。所幸吳男則趁車輛停等紅燈之隙開車門脫逃，共造成身體多處擦挫傷，及左手刀傷。

警方指出，獲報後隨即成立專案小組，掌握6名嫌犯，並於4日上午11時將劉姓主嫌及3名共犯逮捕到案，訊後依刑法殺人未遂，妨害自由及聚眾鬥毆移送高雄地檢偵辦，並表示絕不容許以私刑處理個人糾紛，對任何以暴力挑戰公權力行為，均會依法嚴辦。