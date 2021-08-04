台東縣府宣布4日起有條件開放獨立溫泉湯屋，目前仍不開放大眾溫泉池。（本報資料照片）

台東縣府宣布4日起有條件開放獨立溫泉湯屋，目前仍不開放大眾溫泉池。（本報資料照片）

台東縣連續55天零確診，台東縣府宣布有條件開放單人進行衝浪、水肺潛水、獨立溫泉湯屋等；業者表示，受限防疫規定，目前大眾池仍無法開放，但遊客可以選擇個人湯屋，清潔消毒人力也因此增加1至2成。此外，目前仍不開放游泳、浮潛和泡大眾湯，綠島盧姓遊客表示，為了浮潛特地訂了行程，有點失望。

縣府公告4日起重新開放個人溫泉湯屋營業，知本溫泉會館的工作人員馬不停蹄，忙著在停用2個多月的湯屋裡清掃消毒，業者表示因為疫情衝擊，營收減少、成本也增加，總算盼到重新開放泡湯。

台東富野溫泉飯店協理黃慶安表示，針對清消部份目前將人力增加1到2成，受限防疫規定，溫泉大眾湯的設施仍然無法開放，但是遊客可以選擇獨立式個人湯屋，將特別加強清潔消毒，提供遊客一個安全舒適的泡湯環境；由於湯屋是獨立設施，遊客不會與其他客人共同使用，只須注意個人防疫措施即可。

其他知本溫泉飯店業者認為，大部分遊客都是為了飯店內的溫泉、泳池、各項設施前來，也盼日後疫情趨緩，大眾湯池及泳池也能夠解禁，相信客人會慢慢增加。

此外，綠島的盧姓遊客說，由於想體驗浮潛才特地到綠島，而原本預定的行程大約4天，有點失望，可能把行程改為2天。針對防疫措施，綠島潛水李姓業者說，若是單人潛水，會請遊客將乾的口罩放進夾鏈袋，若上岸後就把口罩戴上即可。

另蘭嶼鄉有8成民眾反對遊客進入，鄉公所要求客輪業者停開船班至9日，若下周中央再放寬疫情警戒措施，鄉公所表示，可能也擋不住遊客，只能要求業者和遊客自律。