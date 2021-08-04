「中華民意研究協會」4日公布2024總統大選民調，若國民黨由侯友宜對上民進黨賴清德、台灣民眾黨柯文哲，侯友宜都贏超過10個百分點。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉同日表示，若2022柯文哲提早佈局拿下桃竹苗，聯手國民黨侯友宜和盧秀燕，2024民進黨就不用選了，但是有一個前提條件。

調查中顯示，2024年的總統大選，如果明天就是投票日，且由民進黨的賴清德、國民黨的侯友宜和民眾黨的柯文哲三人參選，侯友宜可獲34.9％支持，賴清德居次為24.2％，柯文哲19％，另有6.3％都不支持或投廢票，5.5％尚未決定，10％不知道或拒答。

若由民進黨的鄭文燦、國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲三人交戰，侯友宜仍可勝選，獲37.5％民眾支持，鄭文燦18.3％、柯文哲21％，另有8.5％選擇都不支持或投廢票，5.1％尚未決定，9.5％不知道或拒答。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

如果是由民進黨的賴清德、國民黨的朱立倫和民眾黨的柯文哲參選，則以賴清德支持度最高，獲27.5％支持，柯文哲27.2％居次、朱立倫為21.3％。

若由民進黨的鄭文燦、國民黨的朱立倫和民眾黨的柯文哲形成「三角督」，則以柯文哲支持度最高，達30％，其次是朱立倫21.9％、鄭文燦為20.9％。

美麗島電子報董事長吳子嘉。(圖/本報資料照，攝影／邱子軒)

吳子嘉4日在YouTube「董事長開講」直播節目表示，該民調可能有機構效應存在，第一組民調，雖然賴清德和侯友宜在誤差值內，但柯文哲的數字太高了。吳子嘉直言，未來有2組民調會在美麗島民調出現，第一是由侯友宜、賴清德、柯文哲的PK組合，第二種是由柯文哲、賴清德、朱立倫的PK組合。

吳子嘉說，侯友宜應該跟賴清德是不相上下的，因為柯文哲算是泛藍，但侯友宜和柯文哲加起來支持度有7成，以藍綠基本盤來說，這不太可能。邏輯上來說，藍綠支持度應該是相當的。

但吳子嘉強調，他建議柯文哲2022縣市長選舉可搶佔桃竹苗地區，柯文哲去輔選桃園，讓立委賴香伶去選新竹，高虹安選台北市，台中由國民黨盧秀燕領軍吃下中彰投選票，侯友宜鞏固北北基，2024民進黨就不用選了，但這樣布局有個前提，就是蘇貞昌要一直當閣揆，讓他來得罪老百姓。