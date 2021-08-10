新北市長侯友宜（右）鼓勵該區域民眾出來篩檢。（新北市府提供）

新北市疫情趨緩，但因永和區某里近兩周出現3例確診，引發當地居民不安，為阻斷可能潛藏於社區中的隱形傳播鏈，新北市衛生局除針對接觸者擴大匡列採檢並進行環境清消外，並緊急安排機動篩檢隊進駐，10日至12日在永和仁愛公園活動中心提供快篩＋PCR檢驗，新北市長侯友宜也呼籲該區域民眾前往篩檢。

新北市長侯友宜今視察樹林行政園區公辦都更案後受訪表示，這3例確診個案經分析，2例感染源非常的清楚，1例確診個案還在調查釐清當中，為找到隱藏的隱形的傳播鏈，呼籲在這區塊的市民朋友一起出來擴大篩檢，希望利用擴大篩檢，找出我們隱形傳播鏈。

侯友宜說，雖然只有少數的個案，但市府一定更積極、更認真的把隱形傳播鏈找出來。

衛生局昨晚已於中和山北活動中心安排快篩，10日至12日永和機動篩檢隊也進駐永和仁愛公園活動中心，配合社區民眾上班工作時間需求，服務時間調整為8月10日至8月12日，將分2個時段，時間為下午1時30分至下午4時及傍晚5時30分至晚間8時，鼓勵民眾只要有疑慮都可以前往篩檢，提醒記得攜帶健保卡及身分證。

衛生局指出，永和3例個案，1例是7月29日出現發燒症狀，前往台北市醫院採檢PCR陽性，感染源為友人；1例是8月7日公布個案，因家人確診匡列居家隔離採檢PCR陽性，屬家戶感染；另1例是8月7日出現咳嗽頭痛症狀，前往醫院採檢PCR陽，感染源疫調中。