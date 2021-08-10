印度變種病毒Delta來勢洶洶，新北市長侯友宜今在疫情說明會上表示，7月1日起新北市境外移入確診有23例，其中Delta病毒有4例，來自緬甸3人、泰國1人，呼籲防疫旅館一定要落實防疫。

侯友宜提醒，勿忘上次諾富特旅館造成的破口事件，所以防疫旅館的防範絕對不可等閒視之，新北市防疫旅館一定要做好，入境普篩雖然做了，但防疫旅館的防疫落實如果沒做好，如有確診個案，稍有不慎就易造成防疫破口就不可收拾。

侯友宜說，全球案例中有清潔工不當接觸後造成破口，防疫旅館入住非常重要，新北有21家防疫旅館，2418個房間，入住率6成，所以防疫旅館的入住管理及消毒流程都要嚴謹面對。

侯友宜表示，入住前要至前進櫃台，完成入住者全身及身物品消毒，公共區域每天消毒3次，退房後客房靜置1日，再進場消毒，如出現確診案例，客房靜置3天後再進場清消。

侯友宜表示，新北28個漁港也要嚴防走私，除機場防疫、港口防疫也很重要，慎防不當接觸造成防疫漏洞，以阻擋Delta入社區，讓疫情往下走。