消息指出，以色列空軍襲擊了黎巴嫩南部地區的火箭發射場，據傳主因是上周伊朗據稱襲擊了以色列海灣地區的一艘油輪所致，令中東局勢緊張，也使得盤中油價微幅回漲；周四(8/5)截至台北時間上午10點55分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.26美元，報每桶68.41 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.18美元，報每桶70.56美元。(商品行情網)