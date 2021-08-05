《國際油價》原油亞洲電子盤微幅反彈 11:102021/08/05 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消息指出，以色列空軍襲擊了黎巴嫩南部地區的火箭發射場，據傳主因是上周伊朗據稱襲擊了以色列海灣地區的一艘油輪所致，令中東局勢緊張，也使得盤中油價微幅回漲；周四(8/5)截至台北時間上午10點55分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.26美元，報每桶68.41 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.18美元，報每桶70.56美元。(商品行情網) 《商情》買盤回補 亞洲橡膠全面反彈 輝達買安謀卡關 超微連六漲 #襲擊 #報每桶 #微幅 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》量能不濟 月線保衛ing 10:362021/08/05 財經 1分鐘讀財經》陸廠魔手伸進蘋果iPhone 13 台廠小心了 08:252021/08/05 財經 《日股》財報佳 日股打強心針 12:352021/08/05 財經 北影關注亞洲影像脈動 網羅《不容易的爸爸》《濁水漂流》等強片 13:042021/08/05 娛樂 2024大選民調 侯支持度完勝賴柯 04:102021/08/05 政治要聞 《國際產業》推廣電動車 俄羅斯祭補貼方案 10:362021/08/05 財經 《期貨》電子期獨開高 8月台指期跌1點 09:112021/08/05 財經 東奧》標槍雙雄失常 陳奎儒跨欄止步 04:102021/08/05 焦點要聞 《國際產業》現代駛向氫能基建 躋身H2 Mobility大股東 10:192021/08/05 財經 速食新口味報到 讓味蕾微解封 04:102021/08/05 時尚消費 蘋果擴大紅色供應鏈 衝擊台、韓廠 04:102021/08/05 財經要聞 財經熱門新聞 他想解約100萬儲蓄險All in這檔 內行驚喊：別傻了 就快躺著賺 - 財經 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 - 財經 愛女現身 成股東會嬌點 - 財經要聞 - 工商時報 台股成交量恐怖龜縮30％ 老手爆熱錢逃命原因 - 財經 這2檔半導體股幹掉台積電 專家忠告散戶：會抓老鼠就是好貓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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