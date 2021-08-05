半年前，華為創辦人任正非第一次因為道歉登上熱搜榜，起因為他「公權私用」借用華為公司資源幫小女兒姚安娜申請商標。8月4日任正非再因姚安娜登上熱搜榜，這次原因來自華為註冊「姚安娜」商標被部分駁回。

根據券商中國引述天眼查App顯示，近日華為技術有限公司申請註冊「姚安娜」商標流程狀態變更，由商標註冊申請變更為駁回通知發文，國際分類涉及廣告銷售、服裝鞋帽、日化用品等，當前該商標狀態多為初審公告。

華為替創辦人任正非小女兒姚安娜申請商標被部分駁回。（shutterstock）

今年1月華為新增多條「姚安娜」、「姚思為」、「YAO ANNA」、「YAO SIWEI」」、「Annalbel Yao」的商標資訊，涉及教育娛樂、機械設備、科學儀器等，申請日期為2021年1月25日，當時商標狀態顯示為「商標申請中」。值得一提的是，當時任正非曾因公權私用向全體員工道歉。

根據公開資料顯示，姚安娜1998年1月14日出生於雲南昆明，是任正非和第二任妻子姚凌所生的小女兒，原名姚思為，畢業於哈佛大學電腦工程和統計資料專業。今年1月10日，姚安娜簽約天浩盛世，1月14日宣佈正式出道。

對於女兒前途，任正非曾表示，十分關注女兒的前途，曾親自為此事前往經紀公司詳細瞭解具體的規劃。據了解，天浩盛世是大陸娛樂圈知名經紀公司，旗下藝人包括了陳凱歌兒子陳飛宇、李治廷、戚薇、牛駿峰、文淇、邢菲等知名藝人。