東京奧運接近尾聲，東京奧運限定的空手道項目登場，空手道「小清新」文姿云將代表中華隊出賽，而文姿云奪金最大的對手，就是烏克蘭選手塔莉歐卡（Anzhelika Terliuga），塔莉歐卡擁有金髮碧眼，一出場就成為全場「嬌」點，空手道項目美女如雲的盛況也成為意外熱門話題。

據日本雅虎體育報導，東京奧運女子空手道項目選手大多都是美女，不僅中華隊的文姿云外型清秀甜美，來自烏克蘭的塔莉歐卡擁有一雙看起來楚楚可憐的大眼睛，看起來柔弱的她在目前世界空手道聯盟女子55公斤量級中，還擁有「世界排名第1」的超強頭銜。

文姿云過去就曾數度和塔莉歐卡交手過，2019年2月的杜拜公開賽中，文姿云就成功從對方從對方手中驚險搶下金牌，然而4月的摩洛哥戰卻戰敗，7月的東京世界公開賽的金牌戰中，她再以1：3輸給烏克蘭好手塔莉歐卡（Anzhelika Terliuga）奪下銀牌，東奧2人再度碰頭，也讓人格外期待。

除此之外，大陸選手龔莉的外型也仙氣十足，不但五官精緻，還擁有一雙逆天長腿，不少網友都直呼她是章子怡和石原聰美的綜合體，由於龔莉在2、3年內迅速進步，因此得到天才少女的封號，她目前在61公斤級中排名世界第3，另外香港代表劉慕裳也因為出眾外貌被封為空手道女神，還曾客串電影《空手道》。