央行公布7月底，我國外匯存底金額為5430.76億美元，未能再創歷史新高，較上月底減少2.06億美元。央行統計，含外資在台股的股利匯出金額，7月外資淨匯出金額達60.18億美元。 央行外匯局局長蔡(火冏)民指出，本月外匯存底變動主要因素:1.外匯存底投資運用收益。2.主要貨幣對美元之匯率變動。美元指數在7月表現持平，但日圓和英鎊在7月呈現升值。

110年7月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計6983億美元，約當外匯存底129%。外資在7月賣超台股逾1200億新台幣。

金管會統計，7月外資淨匯出35.2億美元，而央行統計，若加計外資在台股的股利匯出金額，合計外資在7月淨匯出為60.18億美元。7月有台積電(2330)和聯發科(2454)等股利的發放因素。

央行提供資料顯示，7月美元指數持平，歐元、與加幣7月分別兌美元貶值0.18%、0.44%，澳幣也貶值1.85%，人民幣持平；而日幣和英鎊在7月兌美元升值，分別升值0.89%及0.65%。

美元7月升勢趨緩，蔡(火冏)民解釋，美國升息與否對債券投資收益會有影響，也會波及股匯市，目前市場對升息時點呈現較為觀望。國人資金在第二季的4,5,6月是呈現匯出。