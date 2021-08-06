6日，這位要在印尼IPO(股票初次公開發行)的主角叫做Bukalapak。已成立11年的這家電子商務公司，背後金主群包括中國大陸螞蟻集團、新加坡政府主權財富基金GIC、以及印尼當地第一大的電訊與媒體集團Emtek等等。同時，這也是印尼有史以來最大的一樁IPO。

因為疫情影響，很多印尼民眾被迫要待在家裡，因此當地電商如雨後春筍蓬勃發展。外界預估，印尼電商市場有400億美元規模，而在眾人引頸期盼下，Bukalapak終於要IPO了。據悉，Bukalapak在IPO前又喜獲15億美元融資。因印尼股市很少有如此大的IPO，諸多法人、專業投資機構與散戶紛紛摩拳擦掌，都想在其中分一杯羹。

產業分析師指出，因市面的研究報告幾乎一面倒說要買進，故Bukalapak剛上市時股票應可看漲，藉由買進賣出，投資人就可獲取資本利得。

專注於印尼一線城市以外，客戶主要是中型還有小微企業的Bukalapak，其實當地規模大小僅位居第4，上面還有包括龍頭Tokopedia、蝦皮、以及阿里巴巴的 Lazada電商。

Bukalapak這次IPO，是搶在計畫2021年底前才要掛牌的GoTo之前。

目前，印尼最有價值的新創公司GoTo，其實是網約車與線上外送平台Gojek，以及電商Tokopedia合併而成的。5月時，Gojek與Tokopedia互結姻緣合併為GoTo，因是印尼史上最大一樁合併案，還在業界喧騰過一時。

不過，Bukalapak卻爭取到美國微軟的支持。2021年初，Bukalapak本來希望能拿到微軟3億美元融資就好，沒想到但最後竟拿到15億美元。據悉，微軟出資前，約有150位法人與超過10萬名散戶，已捧著大筆鈔票等著要搶進Bukalapak。

Bukalapak順利在印尼IPO的話，印尼證交所也可趁機塑造形象，表示自己也可以有推動大型科技類股上市的能力。

現今尚在虧損的Bukalapak，其IPO定價約在每股850印尼盾，身價達60億美元。6日果然不負眾望，Bukalapak盤中股價一度高漲25%。