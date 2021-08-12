商務NB需求增加，且材料掌握良好，NB電池模組廠新普(6121)董事長宋福祥表示，第3季還不錯，第4季有的客戶看很好，有些客戶相對保守，要看各客戶拉貨狀況而定。

新普科今天舉行股東會，109年全球NB受新冠肺炎疫情之下在家辦公與遠距學習需求帶動，搭配電商促銷及政府補助，在IC及面板等零組件緊缺下出貨量仍創新高達2.01億台，較108年1.58億台成長逾25%以上，全球平板電腦出貨在疫情下亦同步推高，突破1.6億台，較108年成長約14%，加上其他一般消費性產品如：耳機充電盒在TWS(True Wireless Studio)盛行需求仍佳，非IT應用產品電動自行車(LEV)及資料中心備援電池(BBU)亦市場前景良好，推升新普科109年到今年上半年業績高成長。

儘管上半年電子產業鏈缺料問題嚴重，受惠於遠距生活需求延續，新普科今年上半年業績亮眼，新普科第1季稅後盈餘為13.45億元，年增1.02倍，單季每股盈餘為7.28元，累計第2季合併營收為241.19億元，季增7.59%，為歷年同期新高。

新普科7月合併營收為82.02億元，月增0.6%，年成長20.75%，為歷年同月新高，累計前7月合併營收為547.42億元，年成長33.99%。

近來Chromebook因需求減弱品牌廠傳砍單，且電子產業鏈缺料未解，為下半年NB產業添變數，不過，宋福祥表示，雖然Chromebook需求減弱，但商務NB需求增加，且公司料源掌握良好，第3季還不錯，至於第4季，有的客戶看很好，有些客戶相對保守，要看各客戶拉貨狀況而定。

新普科109年合併營收為854.71億元，年成長15.9%，創下歷年新高，營業毛利為100.02億元，年成長32.9%，合併毛利率為11.7%，年增1.49個百分點，稅後盈餘為50.5億元，年成長32.06%，每股盈餘為27.3%，今天股東會通過每股配息19.1元。