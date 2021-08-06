雖然Kakao Bank甫掛牌就飆漲，但重量科技股領跌，又加上社交禁令再多實施兩周，市場失去信心下，6日KOSPI紅翻黑，最後收在3,270.36點，跌5.77點或0.18%。韓股周線漲2.13%，創4月中以來最佳表現。同時，韓元升值，公債殖利率也上升。

三星電子與SK海力士分別跌0.73%與1.67%。電池製造商LG化學跌1.75%，至於Kakao也跌0.23%。另外，外資買超563億韓元，約0.5億美元。

韓國政府6日宣布，為了要更進一步抑制新冠病毒擴散，決定再多實施兩周最嚴格的社交禁令，目前規劃是到22日為止。

韓國純網銀Kakao Bank於6日舉行IPO(股票初次公開發行)，投資人蜂擁而至擠破頭下，價格飆漲75%，且瞬間就躍身為韓國市值最大的金融服務業者。

一美元可兌換1,142.1韓元，韓元升值0.14%。

韓國3年期公債殖利率上升1.9個基本點至1.433%，而10年期的也升1.9個基本點至1.897%。