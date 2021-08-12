美股消息面：

1.美國7月財政赤字為3020億美元，為歷年來7月最高，主要是疫情紓困開支增加。2020年同期的數字為630億美元。同時，美國7月消費者物價指數(CPI)月增0.5%符合預期，年增5.4%，高於預估值5.3%。

2.歐元兌美元升值0.16%，至1.17395美元，一掃連6日走貶頹勢。英鎊兌美元升0.2%，至1.38645美元，也從兩周低價位反彈。至於已連5個交易日收貶的日圓，兌美元升值0.12%，為110.445日圓。

3.黃金現貨漲1.4%，每盎司1,752.46美元。同時，美國黃金期貨結算價漲1.2%，每盎司1,753.30美元。

4.布蘭特原油期貨漲逾1%，至每桶71美元以上，不過，卻低於7月初所創高點77美元以上。2021年迄今，油價已漲近三分之一。

5.比特幣目前在$45,731.95美元附近，下跌0.03%。