台股18日開低走高展開反攻，終結連九黑，外資雖仍小幅賣超，但並未匯出資金，主要因出口商進場拋匯，推升新台幣，上演股匯雙漲，終場收在27.843元兌1美元的近一周新高，升值2.6分，台北外匯經紀公司成交量9.95億美元。

外匯交易員指出，雖然美股主要指數大跌，亞股卻漲多跌少，台股在連續九個交易日累計狂洩近千點後，開盤仍是大跌，但隨即展開反攻，最後大漲164點至16826點，激勵新台幣同步由貶轉升。外資仍小幅賣超新台幣22億元，但在匯市有買有賣，不影響新台幣升勢，主要還是因為出口商拋匯，使得新台幣盤中最高來到27.81元。

外匯交易員認為，外資操作偏保守，在台股買賣超交錯，尤其資金進出方向不明顯，暫時無關新台幣漲跌，主導地位回到由出口商拋匯決定。目前市場關注下周將舉行的全球央行總裁年會，美國聯準會（Fed）主席鮑爾的演說內容，尋求進一步指引，預料新台幣短線應是維持區間整理格局。