因輕裂廠歲修旺季，整體市場供應呈緊，推助亞洲丁二烯BD報價節節高漲，且日本和新加坡相繼傳出意外事故，導致供給缺口持續擴大，加上另一波新的疫情再起，各地緊急措施限制了市場運輸，同步推助現貨市場續漲。

目前丁二烯BD韓國FOB最新報價漲至每噸1650美元，累近一個月漲逾9%，並來到近三年高價，台灣CFR則持高在每噸1630美元。

據了解，步入第3季亞洲有10多家輕裂廠計劃歲修，亦激勵下游積極展開庫存回補，同步支撐市場行情持續走高。(商品行情網)