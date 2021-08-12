市場看好財報季的表現，以及數據顯示美國通膨放緩，安撫了對聯準會恐提前收緊貨幣政策的緊張情緒，周三歐洲股市再度刷新歷史高點，並創下兩個月以來維持最久的連續升勢。

周三收盤，STOXX 600指數上漲0.42%，報474.32點，為連續第8個交易日改寫歷史高點。零售、銀行和地產股表現尤為強勁。

德國DAX指數收漲0.35%、英國中型股富時250指數（FTSE 250），雙雙創下歷史新高。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增5.4%，超出經濟學家預期的年增5.3%。核心CPI年增4.3%，符合預期。數據顯示美國通膨或許已經到頂，這緩解了投資人對於聯準會可能提前縮減購買資產規模和升息的擔憂，周三美股早盤道瓊指數和標普500指數再創歷史高點，為歐股帶來提振。

Cresset Capital Management投資長Jack Ablin表示，這是個好消息，能讓聯準會鬆口氣，物價是在上漲，但速度放慢。這也是第一個至少可以窺見Delta變種病毒影響的通膨數據。

不畏對貨幣政策退場以及對Delta變種病毒導致亞洲和美國疫情急升的擔憂，歐洲股市最近迭創歷史高點。

個股方面，荷蘭銀行（ABN Amro）股價大漲8.6%，在STOXX 600指數成份股中表現最佳。該銀行宣布將恢復股利發放，因經濟復甦使其第二季淨利增長優於預期。

根據Refintiv IBES數據，分析師預估STOXX 600指數成份股第二季獲利可望成長148.1%，較財報季開始時的預測（成長104.3%）樂觀許多，並創下歷來最強勁的增長。

英國網路安全公司Avast上漲3.1%，其美國同業NortonLifeLock Inc同意出價高達86億美元進行收購。

全球最大風力發動機製造商Vestas Wind Systems下跌2.1%。受供應鏈中斷和成本上升影響，該公司第二季營業利益意外疲弱，並調降2021年全年展望。

德國重工業公司Thyssenkrupp調降全年自由現金流預測，股價收跌5.4%。

英國食品外送公司Deliveroo上半年其平台的訂單價值提高了1倍，但股價不升反跌6%，交易員表示，這可能與歐洲增長放緩的跡象以及「保守」的財測有關。

在其他主要市場方面，英國富時100指數收漲0.83%，法國CAC 40指數收漲0.55%，義大利富時MIB指數收漲0.98%，西班牙IBEX 35指數漲0.86%。