美股周三漲跌互見，道瓊、標普再創新高，台股今(12日)開盤下跌5.83點，以17221.35點開出，陽明今出關，恢復正常交易，開盤下跌0.5元，隨後翻紅，長榮、萬海則開高，聯電、聯發科開高，台積電則開低走低，指數早盤跌破17200點，來到17194.62點，下跌32點。高端疫苗16日起預約，激勵股價以290元開高，漲逾3%。

美國公布7月消費者物價指數(CPI)月增率大幅放緩，核心CPI同步下滑，顯示通貨膨問題已見紓緩跡象，美股周三(11日)漲跌互見，道瓊、標普再創新高，道瓊指數上漲220.3點，漲幅0.62%，以35484.97點作收；標普500指數上漲10.95點，漲幅0.25%，收在4447.7點；那斯達克指數下跌22.95點，跌幅0.16%，收在14765.13點；費城半導體指數下跌7.94 點，跌幅0.24%，收在3350.93點。台積電ADR下跌0.32%，聯電ADR則上漲0.09%。

台股11日開低走低，電子、傳產無力撐盤，指數一度跌破17100點，摜破季線，終場在權值股收紅拉高下，以17227.18點作收，下跌96.46點，成交值3883億元，統計三大法人呈現內外資對作，外資及陸資買超64.14億元，自營商則是賣超26.71億元，投信也賣超3.93億元。

法人表示，與台股連動性高的美股，道瓊、S&P500指數近期都創新高，那斯達克、費半指數也在高檔震盪，台股則自7月下旬轉弱，指數跌破季線後一度反彈至月線後壓回，11日又跌破季線，但留下一根長下影線，在市櫃公司7月營收合計3.3兆元，創同期新高，外銷訂單持續成長下，可關注營收創新高、第2季財報表現佳以及法人買超股。