台塑四寶針對第三季提出最新展望，台塑(1301)預計第3季營收會相較第2季減緩，但獲利在股利貢獻下，將維持高檔，南亞(1303)則預計營收將和第2季持平，另外，台化(1326)則預計第3季營收會比第2季減少，且點出「Delta病毒蔓延大陸多省，也是危機，這是也將是最大的黑天鵝」，油價部分，台塑化(6505)預估，短期布蘭特油價跌破70美元/桶之後仍可獲得支撐。

台塑表示，8月因麥寮正丁醇廠及寧波PP廠已於7月完成歲修，產銷量增加，且部分石化產品價格反彈回升，因此，預估營業額高於7月，而9月因麥寮PVC/VCM/ECH安排歲修或工檢，營業額將低於8月，整體而言，因第3季開工率比第2季低，故預估第3季營業額將低於第2季。惟第3季PVC、EVA、正丁醇、AE及AN等產品價格仍處相對高檔，支撐本業獲利，加上轉投資台塑美國因OL-2完成歲修及新乙烯管路完工，原料供應增加，預期獲利比第2季大幅躍進，且第3季有30億元現金股利，預計第3季獲利可望維持高檔。

台塑第3季共安排10個廠歲修或工檢，加上麥寮正丁醇廠停車更換觸媒，合計11個廠，比第2季7個廠增加4個廠，預期開工率89%、低於第2季91%。

南亞表示，7月合併營收創單月歷史新高，8月電子材料營收仍維持高檔，化工、聚酯與塑膠加工產品營收持平或微幅成長，整體合併營收可望再較7月略增。展望第3季，電子材料(銅箔基板、銅箔等)及電路板市場需求旺盛，加上EPOXY風電需求增加，對營收、獲利將維持明顯貢獻；美國乙二醇廠歲休完成，生產正常，外售量增加，但丙二酚部份產線歲休及受價格下跌影響，營收減少，聚酯產品 因瓶用粒逐漸進入淡季，營收略減，整體來說，預估第3季營收與第2季持平。

台化表示，近日各國疫情再起，歐美國家疫苗接種率較高，加上資金寬鬆消費力大，需要亞洲國家供應其貨品，但是東南亞國家疫情失控，迫使生產力大幅下降，客戶不得不轉單其他國家生產，預計大陸將受益，但近日Delta病毒蔓延大陸多省，也是危機，這是也將是最大的黑天鵝，另外，海運的困難更是雪上加霜，台化為了確保產銷，隨時觀察商機、預先接單、分散市場。台化表示，8月雖然芳香烴二廠仍在年度定檢，但合併營收仍會比7月成長，主要是售量增加，但是第3季全季合併營收則是比第2季減少，主要是第3季許多廠安排定檢，及越南疫情影響。

台塑化表示，近期聯準會可能釋放縮減購債規模訊息，加上變種病毒擴散至大陸，預期短期油價賣壓沉重，但全球疫苗覆蓋率持續增加，新興國家油品需求可望緩慢復甦，年底全球原油供需短缺約120 ~140萬桶/日，加上伊朗供給增加的時間持續延後，預期短期布蘭特油價跌破70美元/桶之後仍可獲得支撐。台塑化煉油廠隨著RDS#2復工，逐步提升煉量，第3季平均45.4萬桶/日(84%)，輕油裂解廠8月全能運轉，預計第3季平均產能利用率為96%。另外，台塑化表示，乙、丙烯價格隨著大陸、韓國新增產能陸續開車，價格小幅修正，但下游需求穩定，且丁二烯價格因歐美需求強勁而維持高檔，整體而言，輕裂廠仍有合理獲利。