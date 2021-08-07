阿坤的印尼籍太太兩年前回娘家後，從此音訊全無，大兒子小正（化名），就因流感引發急性壞死腦炎與敗血性休克，陷入昏迷。雖然後來清醒了，但從此全身癱瘓，所幸1919服務中心介入關懷，不但為阿坤向救助協會申請1919食物包、急難救助金2萬2千元，也將小兒子安排到1919陪讀班，讓阿坤能專心工作。去年5月，小正順利入住台東創世療養院，人住費用與醫療耗材費由政府負擔，才讓阿坤稍稍喘了口氣。

但今年父親節前夕，小正的病情惡化了。目前無法自主呼吸，需長期使用呼吸器，一般安養院不收三管病患，重病安養院則不收未成年的孩子、阿坤目前正急於尋找能安置小正的醫療院所，由於無法工作，阿坤一家的生活陷入困境，因此救助協會又緊急撥了救助金，同時也持續給予1919食物包，讓他們一家不斷炊。「我現在只求有收治大兒子的地方，小兒子三餐不缺，就心滿意足了。」父親節即將來到，阿坤只有這個微小的心願。

據1919食物銀行統計，自2011年4月起截至今年7月止，總計已透過749個1919服務中心，服務5萬2876戶次的弱勢家庭，發出23萬6254份食物包；為了方便民眾就近認捐物資，1919食物銀行自2018年與「7-ELEVEN把愛找回來」合作，呼籲民眾運用7-ELEVEN門巿的便利訂購機制，就近認捐每套300元的「1919救助套餐」，再由1919食物銀行依各受助戶人口數，在每份食物包中放入1至3套「1919救助套餐」，過去3年來，總共已募集超過18萬套。

據救助協會《1919食物銀行2020年成果分析》顯示，在受助家庭的婚姻狀況中，「喪偶」佔28.6％、「離婚」佔24.3％、「分居」佔1.8％，意謂單親比例達55％；而通常單親父母要同時工作賺錢，還要照顧孩子，的確比一般雙親家庭要辛苦許多。

基督教救助協會呼籲，民眾可至超商機台認捐「1919救助套餐」，讓1919志工能把套餐放入食物包中，並親送到府，讓許多像阿坤的家庭能三餐不斷炊，吃飽了再繼續為生活打拼。