中廣董事長趙少康原欲選國民黨主席，卻因資格問題退出。不過趙雖不選，但他主張的「戰鬥藍」受黨內青睞，影響力越來越大，成為朱江都必須拉攏的對象。趙營近期在規劃「數位國民黨」政策，據悉正在競選黨主席的朱立倫與江啟臣都有意採納。

根據趙初步規劃，擬利用Line的社群功能，建立區黨部、縣市黨部Line社群，黨員直接反應意見，分層幹部統整意見交中央黨部，黨主席每天即時回應黨員意見，讓組織扁平化，黨高層要直面基層聲音。長期目標則是解決黨意跟民意脫節的問題，要讓黨意能即時反映民意。

不過也要克服一直以來有些人會用長輩圖或罐頭訊息的問題，相關管理守則仍在規劃中，目的是讓有建設性的意見直達中央。近趙人士指出，朱立倫近期頻繁接觸趙，也允諾將這樣的規劃納入政見；江陣營則是一直以來都在數位化上努力，也盼多跟趙交流意見。

據了解，趙「戰鬥藍」主張讓「知識藍」、「庶民藍」都認同，不少人主動接觸趙，甚至有人盼他帶領有戰力的一線民代獨立組團。不過趙本人無意做到如此，他只關心國民黨整體戰力提升，一起贏回民心。

藍營挺趙者越來越多，國民黨前副主席郝龍斌也公開表示自己認同其「戰鬥藍」主張，趙在藍營內部聲望提高，趙雖不選主席，卻成現今藍營意見領袖。正在角逐黨主席的江啟臣與朱立倫也因此要爭取趙支持。江臉書用圖不忘標記趙少康，朱也頻繁與趙交流意見，趙雖不選主席，影響力卻逐步提升。