男團SpeXial的日籍成員風田（Win）拋掉偶包，近年來活躍於各大綜藝節目，以天然呆的幽默風格，圈粉無數。他主持TVBS《食尚玩家熱血48小時》受到觀眾喜愛，節目日前復工錄影，他透露疫情期間，跟「家具千金」女友Kimme一起切磋廚藝，感情變更好，還笑說工作停擺那陣子，動了想婚的念頭。

29歲的風田6年前來台發展，他表示20出頭在日本時，沒認真找工作，靠打工度日，不斷逃避現實，剛好天時地利人和，決定離開舒適圈，不顧父母反對，來台闖蕩星河，「我現在回想起來，覺得當時怎麼那麼勇敢，自己都嚇到了」。來台發展前，他到台灣旅遊過一次，當時只知道中文「你好」、「我愛你」以及「九份」跟「臭豆腐」，留下好印象。

風田在台灣的前幾年過得辛苦，一度想放棄回日本，後來因《娛樂百分百》跨界綜藝圈，笑說：「當時覺得綜藝是我唯一的後路。」轉當綜藝咖後，人氣暴漲，工作收入逐漸穩定，但風田以往只算是節目固定班底，沒有什麼壓力，去年跟威廉一起主持《食尚玩家熱血48小時》，主持功力進步很多，坦承開始有收視壓力。

風田去年大方認愛女友Kimme，居家防疫期間兩人難得在臉書自拍放閃。（摘自風田臉書）

朵拉加入後，他說3人在磨合期間，發現朵拉蠻搞笑，也很會講口感，有她專業的地方，「所以我跟威廉哥就更輕鬆，可以專心做一些很『北爛』的事情」。不過，他最受不了朵拉裝可愛，至今仍會吐槽她，稱「純屬個人喜好」。

風田去年大方認愛女友Kimme，疫情期間，感情低調的他在臉書放閃，不只小倆口經常窩在家研究美食，他還趁休息買書學成語，有不懂就問女友，直說「感情越來越好」。他期許35歲成家、定居台灣，透露7月沒工作跟收入，打算申請藝文紓困補助，但沒永久居留權，當時閃過：「喔，如果現在有結婚的話......」笑說為了紓困金，一度想婚了。

風田（左起）、朵拉、威廉主持《食尚玩家熱血48小時》，默契越來越好。（TVBS提供）

他喜歡的女生類型也因來台改變，「以前我只跟短頭髮的女生在一起，比較喜歡中性一點的女生。」他覺得台灣女生好溝通，雖然不溫柔，但比日本女生「直接、乾脆」，認為日本女生比較會「裝」。

對於人紅是非多，他坦言看了酸民留言心情會受影響，安慰自己：「我也低潮過，被網友罵時，覺得這個人可能過得不好。」自曝國高中叛逆時期也當過酸民，曾在網路上亂吵架。但有網友針對他「日本人」身份，又會扯到歷史，感到無奈，至於被批「中文差、主持不好」，他謙虛說：「那是事實。」表示會虛心接受，激勵自己更進步。