因應新冠肺炎本土疫情衝擊經濟，行政院規劃推出五倍券，但原擬「1千換5千」的方案因批評聲浪太大，政院於13日晚間大轉彎，改為朝全民免費兌換方向規劃。民進黨台北市議員王世堅痛批行政院，發錢發到天怒人怨、驚天地泣鬼神、喜事辦成喪事，這讓他十分不解，他希望行政院要發錢就乾脆一點，不要還課以人民振興經濟的重責大任，「這算什麼政府？」

王世堅13日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，自己身為民進黨員，對三倍券、五倍券的批評，是語重心長、恨鐵不成鋼，他認為行政院發錢還發到這麼天怒人怨，發到這樣驚天地泣鬼神，還真是少見，要發錢給民眾，大家要紓困也好、振興也好，「本來這是喜事、你喜事辦成喪事，天哪，還自己玩得很高興，我真是不懂」。

王世堅指出，做成決策之前就要大家來談，這才叫溝通，都做了決策、定案了之後才找立院黨團來溝通，那不叫溝通，叫告知，在好幾件事情上，行政院早就把立法院當成立法局，認為立法院是聊備一格，這是典型的權力的傲慢，我們冀望行政院各部會，是要幹大事，幫國家做長遠經濟規劃。

王世堅直言，現在人民在疫情期間遇到困難，這樣的情況下來幫助人民就要乾脆，不要講說發5千塊人民會去存起來，「生吃都不夠還要曬乾？」每個人1個月的生活費不只3、5千，發5千怎麼會存起來？又說發現金會去買股票？太瞧不起人民了，5千買什麼股票？

王世堅認為，行政院這種「作之君，作之師」的心態很差勁，尤其行政院發言人羅秉成那一句，說拿1千來買，人民才有參與感，去年行政院長還直接說，這個多划算，「你把人民當什麼？你把人民想成貪小便宜，這是什麼樣的心態？ 這是我們的稅金，政府是幫我們保管，現在人民有困難，我們只是要退稅，簡單講就是這樣」。

王世堅坦言，幾個月後發了五倍券以後，其實我們這些建言也都沒用了，民眾還是會喜孜孜的去領券，所以所有的建言都會被他們踏過去，王世堅也希望行政院不要再「作之君，作之師」，「要就給，就給的乾脆，然後你們應該去幹大事」，國發會、經濟部才是應該提出對策振興經濟的地方，不是課以人民重責大任，這算什麼政府？