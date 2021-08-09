家住台中清水的一名洪姓男子，東京奧運期間為了挺台灣代表隊，特別搭公車到南屯區買運動彩劵，買完突然想到「遇水則發」俗語，竟然躺在路上淋雨，員警獲報到場得知原因，啼笑皆非，將他扶起來後，代叫計程車讓他平安返家。

男子異想天開，買完運彩躺臥地上淋雨，盼「遇水則發」中大獎，員警得知原因傻眼。(圖／熱心民眾提供)

台中第四警分局南屯派出所6日晚上接獲民眾報案，表示南屯區黎明路、文青路口一家彩劵行前馬路，有一名男子大雨中躺臥在路上，員警抵達現場後，果然看到洪男躺在地上淋雨，於是趕緊上前問：「先生，你沒事吧！」。

男子異想天開，買完運彩躺臥地上淋雨，盼「遇水則發」中大獎，員警得知原因傻眼。(圖／熱心民眾提供)

洪男聽到有人叫他立即張開眼睛，一看發現是警察，趕緊起身，隨即由員警攙扶下坐到彩劵行店門口椅子上，經員警詢問原因，洪男才說出躺地淋雨原因，表示因為台灣代表隊在奧運表現不錯，為了挺台灣隊，就從清水搭公車到以前工作地點附近的彩券行買運彩，買完後突然想到「遇水則發」這句俗語，才會躺在地上淋雨，希望能中大獎，沒想到財神爺沒來，警察卻先到。

男子買完運彩盼「遇水則發」中大獎，躺臥地上淋雨。(圖／熱心民眾提供)

處理員警得知這原因當場傻眼，確認洪男身體無恙後，幫他叫了計程車返家，洪男對自己的異想天開行為感到抱歉，也感謝警方熱心關心他的安危。