媒體人黃暐瀚的母親在5月間凌晨遭酒駕的30歲方姓美髮師撞死，方男肇事後不但未報案，還先進超商買酒喝，到案時否認酒駕，檢警追查出他肇事前才在KTV狂飲，依公共危險致死罪嫌起訴。全案台中地院今天開庭審理，方男態度一改，不但當庭對黃暐瀚胞兄鞠躬，還說：「真的很對不起」，但黃對他的道歉無法接受，向法官強調絕不接受和解。

美髮師方兆杰在今年5月5日凌晨開車撞死媒體人黃暐瀚的70歲母親，讓社會譁然的是，方男肇事後並但沒立即救人或報警，而是下車直奔超商買啤酒喝，企圖製造非酒駕假象，黃母送醫急救不治。警方將方男移送台中地檢署偵辦，竟再查出方男才在4日凌晨酒駕被查獲，沒想到隔天竟又再酒駕撞死人。

方男到案否認酒駕，指稱他因車禍受到驚嚇，才到超商買啤酒喝想要壓驚。沒想到，檢警追查出他在4日晚間到中市公園路1家KTV與友人聚餐喝酒，狂喝到5日凌晨2時許才開車離開，行經南區東興路與樹義一巷路口時，撞上要穿越馬路的黃母，檢方依公共危險致死罪嫌起訴。

台中地院今天開庭審理，方男出庭時先對黃暐瀚胞兄鞠躬，還說「真的很對不起！」，並表示，對家屬很愧疚、非常懊悔，想表達內疚與後悔，提出想和解之意，並希望法官能停止羈押，讓他能去賺錢解決肇事賠償問題，並從輕量刑，讓他用行動表達歉意。

黃暐瀚胞兄對法官強調，絕不接受和解，並表示，母親辛苦扶養兄弟兩人長大，前一天才跟他通電話時還提到盼孫子早日結婚，沒想到，竟然就天人永隔，且方男酒駕，無法原諒；檢察官則以方男一再酒駕，無悔悟之心向法官請求不要讓他交保。開庭結束後，方男還押看守所。

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