為營造身障朋友友善環境，嘉義市社會處推出「友善在嘉，愛我＋1」計畫。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠今13日親自為特派員受證，強調友善就是嘉義市的共同特質。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠今13日親自為特派員受證，強調友善就是嘉義市的共同特質。（呂妍庭攝）

為營造身障朋友友善環境，嘉義市社會處推出「友善在嘉，愛我＋1」計畫，邀請20多位各類型身心障礙者擔任「友善特派員」，讓他們親身走訪在地店家，給予店家空間改善建議，並進一步發掘出友善店家，同時也號召各類型店家加入「特色友善店家改造協助行動計畫」，預計將徵選出10家以上店家，給予補助經費，協助改善無障礙環境。

市府社會處長林家瑋表示，對於身心障礙者、行動不便的高齡者或是與孩童出門的家長來說，到餐廳用餐、逛百貨公司或單純走出家門等，往往都是艱鉅的挑戰，而嘉市推動的「110年一齊趣嘉遊‧全齡友善旅遊─友善店家輔導及無障礙空間修繕服務」，正是為了讓不同需求的民眾都能安心出門的計畫。

林家瑋說，以「友善在嘉，愛我＋1」為號召的計畫，內容包含培訓身心障礙者以及有興趣的市民成為友善特派員，並由特派員實地走訪嘉義市的各個店家，探尋出友善的服務及設施，最後將成果登錄於網站，建立屬於嘉義市的友善店家資訊網。

此外，計畫也推出了「特色友善店家改造協助計畫」，以「出入無礙、動線平順、服務平等、婦幼友善」為4大目標，邀請特色店家提出讓店內空間或服務更友善的構想，經過評選後，由主辦單位協助店家完成構想，預計將徵選至少10家以上的店家，總經費百萬元。

嘉義市長黃敏惠今13日親自為特派員受證，強調友善就是嘉義市的共同特質，而今天的「友善在嘉 愛我＋1」記者會，凝聚多位身心障礙者、社工師及友善嘉透透等團體，一起來為這個城市解決問題，呼籲大家一起換位思考，彼此拉近距離，共同解決不同身心障礙者、行動不方便高齡者的需求。

同時要特別感謝所有的特派員，不僅要通過訓練課程，也會實地走訪嘉市至少100家店家進行宣導，讓嘉義市成為友善的城市，你、我都能成為讓嘉義市更友善的助力。