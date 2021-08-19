雖然疫情衝擊國內的內需消費，但仍有業者逆勢拓展營業據點，與信義計畫區僅一路之隔的永吉路30巷，素有手搖飲一條街的稱號，同時也是信義區租金最高的巷子，近期又有新的國際連鎖咖啡業者進駐，在台灣剛開始擴張據點，就選上永吉路30巷的一級戰區。

財政部統計資料庫顯示，2020年國內冷熱飲料店銷售額已經成長到581億元，店數也成長到超過2萬家，有些熱門路段的手搖飲店密度甚至比便利商店還高，以台北市信義計畫區旁熱門的永吉路30巷為例，短短一條巷子就有10多家的手搖飲店，幾乎知名品牌都到齊，還有許多新創品牌為了快速打開知名度，也搶進商圈內，近期國際連鎖咖啡品牌閃電咖啡，也承租先前手搖飲業者退租的三角窗店面，希望快速打入國內的飲料市場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較於大型觀光商圈店面受到疫情重創，依賴內需消費的商圈還能維持一定的消費力道，尤其是住宅密度高、近辦公聚落又有觀光效益的小商圈，白天有上班族、晚上有住戶、假日則有觀光客等三個消費族群，這樣的商圈消費穩定，區域內店面不會出現大幅空置的狀況，且店面租金還能維持相對平穩的水準。

永吉路30巷是信義區租金最高的一條巷子，實價揭露租金單價甚至有一坪超過8000元的交易紀錄，一般租金落在每坪5000~8000元，條件較好的店面，租金單價水準可媲美忠孝東路五段上的店面水準，若是由永吉路30巷轉進弄內，則租金可以壓縮到單坪2500元左右，有些需要大一點營業面積的店家，就會選擇這類型的店面。

永吉路30巷內手搖飲與餐飲業有明顯的群聚效應，多數的三角窗店面也由手搖飲、便利商店與藥妝店承租，由於品牌眾多，相對競爭也很激烈，除了到店消費的模式外，店家勢必得增加外送比例才有利可圖，而信義計畫區內眾多的上班族，則提供足夠的外送商機，不過由於品牌眾多競爭激烈，品牌更替的狀況也經常發生。

永吉路30巷實價租金行情