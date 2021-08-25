國際獅子會300-C1區70個分會，昨日齊聚一起在大和屋崇德店前仁美公園舉辦國際300-C1區捐血接力開幕活動。(大和獅子會提供)

謝賀全總監發起台中市的獅子會捐血接力動起來活動，期能發揮拋磚引玉，吸引各界共襄盛舉。(大和獅子會提供)

國際獅子會300-C1區70個分會，齊聚一起在大和屋崇德店前仁美公園舉辦國際300-C1區捐血接力開幕活動，宣布自即日起至11月20日，在台中市中正捐血室、中港捐血室、台中公園捐血車、大和屋崇德店捐血車、新光捐血車、、廣三SOGO捐血車等多地舉辦捐血接力活動，募集熱血，希望大家發揮愛心，踴躍前往捐血，一起挽袖守護台灣。

在疫情爆發下，這幾個月來很多行業都受到了非常大的一個衝擊，同時也影響到很多人捐血的意願，甚至很多捐血活動都無法舉辦，導致原本就在鬧血荒的血庫，遇到前所未有的困境！

今年國際獅子會300-C1區謝賀全總監的帶領下喊出「團結一致、再創榮耀」的口號，在疫情微解封立即舉辦各份會捐血接力活動，希望各獅子會發揮影響力、號召力，邀請親朋好友一起挽起袖子，作陣來捐血，一袋血就可以救人一命，每個人出點微薄之力卻能有大大的貢獻，發揮出最大的力量救助需要幫助的人！

謝賀全總監特別提到台中市大和獅子會從今年1月起就啟動捐血活動，尤其在5月份起疫情擴散後整個血庫嚴重缺血時，加上無法群聚產生許多原訂捐血的活動陸續暫停。

大和獅子會何正仁會長快速修正多元捐血計劃結合台中市各捐血室，捐血車在嚴謹的防疫安全控管下，採取多項行銷宣傳及活動，全力協助台中市捐血中心，110年度大和獅子會累計捐血已達9561袋，期待在這次的捐血接力中完成1萬袋的目標。

台中捐血中心主任林冠州表示，中部每天所需要的血袋約1800袋，感謝獅子會的愛心號召，讓愛心化為熱血，以實際行動幫助需要的人。